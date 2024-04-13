Gloria Jeans запустила масштабную рекламную кампанию "GJ: новая история знаменитого бренда". Лицом кампании стала супермодель Ирина Шейк.

«Было очень приятно поработать с GJ. Этот бренд воплощает качество и профессионализм», — говорит о сотрудничестве Ирина Шейк.

В заявлении бренда говорится, что новая страница в более чем 40-летней истории марки GJ построена на масштабности, открытости к переменам, уникальности и наслаждении каждым днем с одинаковой уверенностью как на красной дорожке, так и в повседневной жизни. Кампания разделена на три эпизода: весна, лето и осень.

Весенние и осенние эпизоды снимаются на шумных улицах мегаполиса и демонстрируют индивидуальность в шумном городе. Летние эпизоды, напротив, происходят на золотых пляжах тихоокеанского побережья. Последняя серия вдохновлена природными текстурами и богатой цветовой эстетикой летней коллекции GJ.

Фото предоставлены компанией.