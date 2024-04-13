Московский бренд muliér запустил новую услугу - прокат одежды. Она позволяет покупателям познакомиться с маркой и ее продукцией в специальном разделе, прежде чем совершить полноценную покупку. Для удобства доступны два периода - 48 часов и семь дней.

Платья и костюмы, предлагаемые в аренду, подойдут для модных съемок, свиданий и важных мероприятий, назначенных на последнюю минуту. В линейку вошли бестселлеры: черное платье с капюшоном «Отобьешь все затраты», модель «Сияй» цвета жидкого серебра, платье-шар в молочном и baby-blue оттенках, костюмы-комплекты Moscow Mule и Gatsby.

Аренда muliér может стать осмысленным подходом к вашему гардеробу. Воспользовавшись этой услугой, клиенты могут выбрать экологически чистый способ потребления, а бренды - избежать перерасхода ресурсов.

Фото предоставлены компанией.