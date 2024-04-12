Бренд Anne Klein входит в топ выбор клиентов сети в категории «наручные часы» и представлен линейками для Него и для Нее. В марте женская линейка обновилась 11 новыми моделями.

Всего в ювелирной сети представлены наручные часы 60 разных брендов из России, Швейцарии, Японии, Великобритании, США, Южной Кореи, Италии и других стран, которые считаются лидерами часового производства. В магазинах «585*ЗОЛОТОЙ» представлены только сертифицированные оригиналы этих марок.

Anne Klein – международный бренд женской одежды и аксессуаров с более чем 50-летней историей. Свой стиль марка описывает как «вечную классику в современном прочтении» и «моду на каждый день», СМИ называют бренд «американским Диором». Бренд Anne Klein не так известен в России, как Calvin Klein, однако их талантливые дизайнеры-основатели – просто однофамильцы, Энн Кляйн пришла в модную индустрию на 20 лет раньше Кельвина. С брендом Anne Klein связано имя другого всемирно известного модельера – Донны Каран. Она была ученицей Энн и с 1974 по 1984 года руководила дизайном в модном Доме.

Линейка часов стала одной из визитных карточек Anne Klein. Отличительная черта аксессуаров этого бренда – в их бюджетной цене при премиальном качестве. Средняя стоимость моделей в России составляет 6 000 – 13 000 рублей.

Среди новых моделей в ассортименте «585*ЗОЛОТОЙ» женские часы в классическом дизайне на черном кожаном ремешке, часы-украшение с кристаллами и позолоченной вставкой на браслете, цветные модели на синем, светло-сером и нежно-розовом ремешке с циферблатом в тон. Также в новинках сети представлены бестселлеры Anne Klein – модели наручных часов на металлическом ремешке в биколорном варианте, то есть с комбинацией двух оттенков металла.

Все часы снабжены стальным корпусом с водостойкостью до 30 метров, минеральным стеклом и высококачественными японскими кварцевыми механизмами.

В «585*ЗОЛОТОЙ» отмечают, что решение ввести в ассортимент сети не ювелирные изделия: часы, оптику, ручки, посуду, сувениры, - было принято после опроса клиентов. Начиная с 2016 года спрос на аксессуары растет – покупатели часто покупают часы, оптику или сувениры в комплекте с ювелирными изделиями, составляя подарок или подбирая себе сет изделий для стильного и завершенного образа.

Фото предоставлены компанией.