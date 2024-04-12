Gloria Jeans запустила премиальную линию GJ Black. В основе первой весенне-летней коллекции - костюмные ткани высокой плотности, элитный хлопок, натуральный лен, струящийся атлас и технические материалы, которые держат форму, не выцветают и не требуют специального ухода.

В коллекцию вошли структурированные жакеты, элегантные брюки, платья-рубашки и комбинации, драпированные юбки-миди, фактурные трикотажные топы и подчеркнутые тренчи. Эта линия премиум-класса - история о том, как внешняя экспрессия взывает к внутреннему миру. Это эмоциональная гармония, достигаемая нежным прикосновением тканей, чистыми силуэтами и мягкими линиями.

Коллекция будет представлена отдельными разделами в основных розничных магазинах бренда и на его официальном сайте.

Фото предоставлены компанией.