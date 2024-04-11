Бренд одежды для детей и подростков smena проводит перезагрузку, которая затрагивает обновление позиционирования, ребрендинг розничной сети и всех каналов коммуникации.

Предпосылки

Компания SMENA долгие годы является одним из ведущих производителей одежды для школы. В 2023 году, учитывая расширение диапазона коллекций и стратегические планы по развитию бизнеса, было принято решение об открытии собственных розничных магазинов марки. За год было открыто 4 магазина в торговых центрах Москвы.

Новое позиционирование SMENA:

Follow wear – следуй за новыми трендами!

Новое позиционирование отражается в дескрипторе Follow wear, который означает – следовать важному, формируя свой образ с помощью одежды. Эту мысль поддерживают лайны на упаковках, визитках и других носителях: следуй за новыми трендами, твой модный след, следуй за новым.

Бренд smena – навигатор в мире моды для детей и подростков, друг и проводник в мире меняющихся трендов. Исследуя модные тенденции вместе со smena и следуя им, подростки могут быть уверены, что выглядят круто как в школе, так и в повседневной жизни в любой ситуации. Они смогут сами создавать образы, которые подчеркнут индивидуальность и заявят об уникальности каждого, и оставят свой модный след вместе со smena.

А мамам бренд поможет быть с детьми на одной волне, а значит – быть хорошими родителями.

Чтобы помочь им, дизайнеры бренда подготовили самые надежные и проверенные «комбинации». В магазинах smena ничего лишнего — только самые актуальные и трендовые сочетания. Нужно лишь следовать им!

Новое позиционирование построено на главных ценностях компании SMENA, сформировавшихся на основе многолетнего опыта команды создания одежды для детей: ОТКРЫТОСТЬ, ТВОРЧЕСТВО, САМОРЕАЛИЗАЦИЯ, ЧУВСТВА, ЭМОЦИИ и ВПЕЧАТЛЕНИЯ, которые находят отражение во всех каналах взаимодействия с клиентами.

Новый логотип и цветовое решение

Логотип стал более основательным с учетом истории и новых амбиционных целей компании. В то же время написание получило и дружелюбные черты, которые «зашиты» в округлых формах букв, что релевантно современной аудитории подростков и детей. Минималистичный логотип дает простор творчеству и самореализации через фирменные цвета и принты. Фирменными цветами были выбраны оттенки бирюзового и бежевого в сочетании с классическим черным и белым.

Фирменный абстрактный бесшовный паттерн своими гибкими и пластичными формами символизирует адаптивность компании к современным реалиям, трендам и вариативность решений для покупателей.

Для фирменного стиля иллюстраторы создали графических персонажей – тинейджеров в разных позах и модных луках на основе коллекций бренда. Они будут использоваться на карточках товаров, в социальных сетях, на бирках и в других коммуникационных материалах. При тестировании нового брендинга данные персонажи получили очень позитивный отклик у подростков, поскольку они ассоциируют их с собой.

Разработкой позиционирования и созданием нового брендинга для smena занималось креативное агентство по созданию брендов Brand Hub.

«Перед нами стояла задача провести ребрендинг smena, опираясь на новое позиционирование — детская одежда и школьная форма для ярких личностей. Бренд smena — один из лидеров индустрии. В соответствии со статусом логотип стал более устойчивый и акцидентный, обрёл интересный характер в деталях. Мы сделали айдентику более зрелой и снабдили широким инструментарием для дальнейшего его развития: персонажные иллюстрации, фирменный паттерн и цветовая палитра — всё для успешного развития в различных каналах коммуникации. Мы благодарны команде smena за доверие, лёгкость коммуникации и интересные задачи! Давайте меняться вместе со Smena и Brand-hub» - Григорий Хромов, креативный директор Brand Hub.

Концепт магазинов

Масштабный ребрендинг затронул и концепт магазинов. Ключевая задача нового формата магазина – транслировать ценности и ДНК бренда, создавать атмосферу легкого и эмоционального шопинга как для детей, так и для их родителей. Особое внимание было уделено подбору экологичных материалов – дизайнеры собирали с небольших российских производств фанеру, сделанную из переработанного сырья, которая стала основой декоративных элементов, торгового и промо оборудования магазина. Гильзы от рулонов тканей и бумаги для лекал, использованных при создании коллекции одежды, пройдя специальную обработку, стали столами и подиумами. Задача бренда – транслировать молодому поколению важность разумного потребления и бережного отношения к экологии и природе. Показать, что это тоже модный тренд, которому важно следовать.

«Мы получили полный набор инструментов для масштабирования стиля. Сейчас smena находится на этапе внедрения айдентики: нам предстоит обновить карточки товаров для маркетплейсов, соцсети. Однако покупатели могли уже заметить новый облик smena в «Центральном детском магазине». По первой реакции можно сказать, что аудитория тепло встречает бренд. Нам удалось снять барьер в восприятии нашей одежды, как сезонной – это результат общей работы и производства и маркетинга и брендинга. Ребрендинг изначально сложная и ответственная задача, круто, что у команды BH получилось попасть в цель и визуально отразить все изменения, которые уже случились с брендом и которые ещё только предстоят», – отмечает Дмитрий Бутин, заместитель генерального директора smena.