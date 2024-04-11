Бренд одежды Urbantiger выпустил лимитированную капсулу Pixel Planet, посвященную эстетике пиксель-арта и современному искусству. Для коллекции петербургский уличный художник Vladimir Net создал принты в стиле своих культовых разноцветных мозаик.

В коллекцию вошли мужские и женские хлопковые толстовки и лонгсливы, сумки-шопперы и вязаные носки. На всех вещах вышиты главные герои мира Pixel Planet - тигренок и красный конь, а также сам Pixel Planet. Художник запечатлел момент создания, когда из отдельных пикселей складывается гармоничный, наполненный красками мир.

Принты с тигренком и планетой были созданы художником исключительно в рамках сотрудничества с брендом. Изображение красного коня - одна из самых известных работ художника. Инсталляция представляла собой временный перформанс в одном из районов Санкт-Петербурга и стала неофициальным символом стрит-арта: для капсулы Urbantiger художник превратил трехмерную лошадь в двухмерную.

Фото предоставлены компанией.