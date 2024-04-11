CHARMSTORE выпустил новую коллекцию be yourself basic + sport - симбиоз расслабленного, женственного и повседневного стилей. В нее вошли спортивные костюмы, облегающие топы, летящие брюки и ставшие хитом бренда ажурные легкие рубашки-поло.

Бренд сделал акцент на цвете и продолжил линию в характерных барби и небесно-голубых тонах из весенней коллекции. Эти яркие, нетипичные основы станут идеальным дополнением к весенней коллекции, а CHARMSTORE придает большое значение простым силуэтам и посадкам, которые идут всем типам фигуры.

CHARMSTORE - бренд женской одежды с собственным производством в России, который был основан в 2018 году. В коллекциях можно найти найти стильную базовую одежду, собрав актуальные тренды, которые выполнены из высококачественных материалов.

Основатель бренда - Фиоза, мимолетным тенденциям предпочитает создание лаконичного, долговечного и собственного стиля, и искренне желает помочь каждой девушке проявить себя.

Превыше всего на производстве Charmstore ценятся: любовь к своему делу и качество. Компания искренне старается над разработкой изделий и главное правило ее команды: сделать изделие таким, каким бы сами его носили. Именно поэтому вся команда бренда с радостью приобретает вещи Charmstore.

Фото предоставлены компанией.