Бренд OSOME2SOME представил свою весеннюю коллекцию. Названная "In Between", что отсылает к двойственности цвета и одежды, коллекция не такая, какой кажется на первый взгляд. Анималистичные принты не имеют четких очертаний, куртки на самом деле вывернуты наизнанку, а спортивные бомберы сделаны из шерсти и шелка.

Коллекция включает в себя прозрачные бархатистые текстуры и расслабленные силуэты. Все вещи выполнены из премиальных материалов, таких как шелк, шифон, хлопковая органза, легкая шерсть и деним. В коллекцию также вошли украшения и аксессуары, такие как подвески из шелковых лент, атласные сумки, шарфы на запястье и пояса с длинными тесьмами.

Двойственность бренда заложена и в самом названии, которое появилось с лёгкой руки журналистов индийской газеты в городе Варанаси — однажды там появилась фотография двух девушек, покупающих шёлк-сырец. Снимок сопровождал комментарий: «Awesome twosome» (восхитительная пара – англ.).

С 2010 года OSOME2SOME специализируется на активном производстве верхней одежды. Самые первые модели пальто хорошо себя зарекомендовали и оказались бестселлерами. Трепетное отношение к деталям и производству сохраняется и сейчас. Основатели бренда — Наталья и Анна, живут и закупают все ткани в Италии, регион Тоскана, который широко известен пальтовой и костюмной шерстью.

Фото предоставлены компанией.