34-ый сезон первой и крупнейшей национальной недели моды в Центральной Азии вновь состоится на площадке дилерского центра Mercedes-Benz, Blue Star of Kazakhstan (Алматы, Кульджинский тракт, 8/5).

Коллекции представят более двух десятков дизайнеров авторской одежды из Казахстана и ближнего зарубежья.

Тем временем мероприятия KFW начнутся уже 14 апреля: в Академии моды «Сымбат» (ул. Кунаева, 43) пройдет самый масштабный в республике кастинг, традиционно в отборе на главный подиум страны участвуют порядка 400 моделей.

Между тем, сезон ознаменован стартом глобального сотрудничества Kazakhstan Fashion Week с крупнейшей в Центральной Азии и России международной выставкой индустрии моды CPM — Collection Première Moscow. Каждый сезон коллекции на CPM презентуют более 950 брендов из 30 стран, а для формирования заказов коллекций площадку посещает более 21 000 ритейлеров и других участников рынка.

Как отмечает генеральный продюсер Kazakhstan Fashion Week Саят Досыбаев: «Сотрудничество с международными проектами такого масштаба как CPM открывает огромные возможности для казахстанских производителей одежды, в первую очередь это доступ к региональным байерам и, соответственно, потенциальный заказ и выход на новые рынки. Мы считаем, что сегодня – это одна из важнейших необходимостей отечественных производителей, тем более, когда Центральная Азия и ее креативный продукт востребован и в тренде. И мы благодарны организаторам CPM за приглашение к сотрудничеству и выезд на их площадку и экспозицию в феврале этого года, где казахстанские производители, и в том числе KFW в качестве специальных гостей, были представлены на собственных корнерах».

В рамках стратегического партнерства на Kazakhstan Fashion Week организаторы CPM совместно с лидирующей консалтинговой компанией индустрии моды Fashion Consulting Group проведут 20 апреля паблик-ток и переговоры с казахстанскими дизайнерами, производителями одежды и аксессуаров и байерами.

20 апреля в 12:30 в рамках официальной программы Национальной недели моды Kazakhstan Fashion Week в Алматы состоится паблик-ток организаторов выставки CPM и компании Fashion Consulting Group, посвященный текущему состоянию рынка индустрии моды в Центральной Азии и России, а также актуальным траекториям развития для брендов и ритейлеров.

Тему паблик-тока спикеры обозначили как „Место бренда на карте рынка: основные принципы позиционирования fashion брендов”. Во встрече примут участие соучредитель, арт-директор Kazakhstan Fashion Week Алексей Чжен и руководитель службы маркетинга выставки CPM Елена Оберемова, а ключевым докладчиком станет сооснователь и коммерческий директор Fashion Consulting Group Ануш Гаспарян. Паблик-ток состоится на основной площадке проведения недели моды – в пространстве Mercedes-Benz Blue Star of Kazakhstan.

Фото предоставлены организатором.