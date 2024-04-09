IRNBY выпустил новую коллекцию спортивной одежды, которая делает тренировки веселыми и приятными. Рашгарды, брюки Flared, топы разных фасонов, лонгсливы, леггинсы с бесшовными швами и велосипедки - все, что нужно для минималистичного и стильного образа в целом.

Брюки Flared выполнены из эластичного материала, создающего обтягивающий эффект, а зауженный силуэт плотно прилегает к телу и обеспечивает максимальную свободу движений. Помимо спортивных костюмов, в коллекцию вошли полотенца компактных размеров. Они впитывают влагу и быстро сохнут, что делает их идеальным спутником во время интенсивных тренировок.

Вещи представлены в различных оттенках синего, серого, коричневого, черного и белого. Все вещи украшены лаконичным силиконовым логотипом IRNBY.

Фото предоставлены компанией.