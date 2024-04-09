Viva La Vika продолжает серию коллабораций с любимыми героями. На этот раз бренд сотрудничает с Алексеем Жидковским, создавая лимитированную коллекцию, вдохновленную образом героя.

Фирменная фраза Алексея «Дорого-богато» украшает браслеты желаний, ставшие бестселлером марки. Браслеты рекомендуется носить в паре, чтобы усилить поведение и манифестировать самую красивую жизнь.

Коллекция «Дорого-богато» - второй дроп коллаборации. Браслет желаний изготовлен из нержавеющей стали и доступен в серебре, желтом золоте и розовом золоте. Они уже доступны в концептуальных магазинах и на сайте бренда.

Фото предоставлены компанией.