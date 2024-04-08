The Cultt, ресейл-платформа для продажи сумок, обуви и аксессуаров, начала сотрудничество с Аленой Долецкой. Бывший главный редактор Vogue Russia передала сервису свой архив. Часть вырученных средств будет передана в благотворительный фонд хосписа "Вера".

В коллекцию вошли платье, в котором Алена выходила на презентацию журнала Interview, пальто, подаренное непосредственно Джамбаттистой Валли, и юбка, мимо которой не смогла пройти Анна Винтур. Таким образом, ассортимент дропа выходитза рамки привычного для The Cult и представиляет также одежду. Однако не обошлось и без сумочек и монетниц.

«В наше время сложно что-то планировать. Благотворительный фонд помощи хосписам "Вера" регулярно напоминает нам с билбордов: "…а дальше — только сейчас". Так вот, мы решили не откладывать хорошие дела на потом. Часть средств от продажи моего гардероба будет передана тем, кого нельзя вылечить, но кому можно помочь. В общем, делаем планету чище, людей счастливее, а себя — красивее и моднее», — отметила Долецкая.

Фото предоставлены компанией.