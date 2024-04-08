Магазин Peak объединился с брендом Sporty & Rich, чтобы выпустить вторую лимитированную коллекцию. В капсулу вошли классические модели бренда, включая удобные брюки-джоггеры, шорты и толстовки, облегающие футболки, безразмерные жилеты, толстовки в стиле 80-х годов и короткие толстовки-поло с высокими воротниками на молнии.

На этот раз команда магазина принимала активное участие в производственном процессе. Среди знакомых с первого взгляда вещах можно найти «‎пикерские»‎ пасхалки. Например, футболка для бега или толстовка с надписью «‎Sporty & Rich Athletic Club» — отсылки к забегу Blanc de Blancs, который каждое лето Peak устраивает для девушек. Кремовый цвет с едва заметным фиолетовым принтом перекликается с фирменным цветом логотипа соревнований.

Лукбук также передает видение этой эксклюзивной коллекции, поскольку позволяет бренду отойти от своего традиционного визуального языка. Например, многослойная стилизация, выполненная подругой и клиенткой Peak Аней Слониковой. Брендовые вещи подружились с необычной обувью в сочетании с нежными носками, высокими гетрами и белыми колготками, вызывая балетную эстетику и ностальгию по 80-м.

Фото предоставлены компанией.