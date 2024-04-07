Бренд Sela представил имиджевую кампанию сезона весна-лето 2024 под слоганом "Идеальная одежда для реальных семей". Бренд решил показать реальные истории, в которых каждый сможет узнать себя и своих близких.

Например, малыш в милой хлопковой футболке с принтом с удовольствием ест чизкейк, приготовленный его отцом. А мамам в куртках оверсайз и мягких джинсах-широких джинсах удобно ходить по магазинам или ловить детей в магазине. Полосатые парки и стеганые жилеты идеально подходят для езды на велосипеде или ковыряния в лужах. А рваные джинсы и кожаные куртки-косухи помогут подросткам-бунтарям выразить себя.

Эти истории, посвященные драгоценным моментам общения с близкими людьми, нашли отражение в видеоролике Sela, где в финале повествование подтверждает, что идеальную семью можно увидеть только в рекламе, а настоящую - в зеркале. В дополнение к видео Sela запустила сайт, где рассказывает о том, как все было сделано. Она также собирает трогательные истории из-за кулис, например, о том, как вся команда учила юного актера Сергея кататься на двухколесном велосипеде.

Фото предоставлены компанией.