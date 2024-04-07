Бренд Maag запустил весенне-летнюю кампанию "The Gallery Girl". В новом сезоне бренд предлагает отдать предпочтение ярким оттенкам и натуральным тканям. Съемка воссоздает атмосферу чистого и просторного помещения, где можно сосредоточиться на приятных тактильныхощущениях.

Maag делает акцент на оттенках белого, бежевого, экрю и розового. Особым преимуществом этой палитры является ее идеальное сочетание с другими цветами, такими как классический синий деним и хаки. Завершает образ насыщенный черный.

Ткань - один из центральных персонажей съемки. В этом сезоне бренд уделил ей пристальное внимание. Материалы, использованные для коллекции, были тщательно отобраны, включая 100% лен, хлопок, вискозу и смеси, которые мягкие и приятные на ощупь.

Новая женская коллекция Maag сочетает в себе плавные силуэты с чистыми геометрическими линиями. В ней также представлены лаконичная обувь и аксессуары, которые гармонично сочетаются с любым нарядом.

Фото предоставлены компанией.