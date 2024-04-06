Пришло долгожданное тепло и пора убирать теплые вещи в шкаф. Обновлять гардероб надо уже сейчас — в магазинах появились новые коллекции весенне-летнего сезона. Конечно, подойти к этому надо продуманно — не следует покупать вещи только следуя моде, необходимо учитывать практичность, комфорт и функциональность обновок. Жертвовать комфортом ради модной вещицы — не лучшие вариант. Согласитесь, что если вы запарились в некачественной одежде, то модный образ будет вам не в радость. Разберемся, что необходимо учесть при покупке вещей на лето и весну, ведь от правильного выбора зависит не только стильный облик, но и ваше настроение.

Универсальность

Мы отправились в магазин молодой российской марки GLVR — коллекция весна-лето’24 уже в продаже. В новой коллекции несколько цветовых капсул — 5 монохромных и одна принтованная. В монохромной три основных цвета:

Белый

Черная ночь

Бежевый Дюна или Променад.

Два цветовых акцента:

Небесно-голубой — цвет моря, воздуха…

Зелёное яблоко или Пробуждение.

Анималистичные принты — сочетание белого с черным, каждый здесь может увидеть что-то свое.

Капсулы выстроены не только на комбинации оттенков цвета, но и на эклектике фактур тканей. Внутри каждой капсулы представлены вещи различных фактур, имеющие разный состав: эко-кожа, лен, вискоза, 100% хлопок, смесовые волокна. При этом они гармонично сочетаются как внутри капсулы — можно сформировать полноценный гардероб, так и комбинируются между капсулами, позволяя создавать разнообразные варианты.

Оптимальность и комфорт

Особенно удобно, что все вещи — стеганые, вязаные, спортивные модели, рубашки, юбки, туники можно надеть на любую фигуру и чувствовать себя комфортно. За счет свободного кроя на худышках вещь будет выглядеть оверсайз, а при размере побольше нет облегания и подчеркивания форм. В коллекции легкие рубашки, платья и юбки из летящих красивых тканей — они не облегают и в них легко летом в жару.

Для прохладной погоды в коллекции есть уютные варианты в летних расцветках — яркие костюмы из твида, тренчи, плащи из эко-кожи, вязаные вещи из мохера, а в черной капсуле оригинальный сетчатый свитер, изготовленный по уникальной технологии мастерами в Армении.

Тренд на все времена — вещи из джинсовой ткани. Джинсовый тренч — стильно, всегда актуально и универсально, сочетается с вещами из любой капсулы и с любым образом.

Умная функциональность

Разнообразие моделей и деталей одежды дает возможность варьировать образ даже в течение дня. Одна и та же вещь может иметь несколько интересных вариантов — разрезанный рукав превращает толстовку в нарядный джемпер, а задрапированный широкий пояс офисной блузки добавит элегантности для вечернего визита, если его накинуть на шею. Такая функциональность и многослойность в одежде особенно необходима деловым женщинам: удобно утром прогуляться с собакой, затем несложно наряд трансформировать в офисный, а вечером преобразить для встречи с друзьями.

Качественные материалы

Очень важно для теплого времени выбирать одежду из качественных материалов.

Все материалы коллекции GLVR экологичные, дышащие и легкие, в одежде из таких материалов будет комфортно теплой весной и жарким летом. Рубашки из шелка приятны к телу — они охлаждают своим прикосновением.

Эко-кожа в изделиях эластичная, очень мягкая и приятная. Если она помнется, то можно легко привести вещь к первоначальному виду отпариванием.

Новая коллекция GLVR позволит практично обновить имеющийся гардероб. Вещи будут сочетаться с вашими любимыми нарядами и можно будет создавать многочисленные новые образы.