В Екатеринбурге стартовал масштабный модный проект U'Fashion, который призван объединить Международную неделю моды Uf Lab, Всероссийский конкурс дизайнеров, бизнес-миссии и форумы, журнал и сайт о дизайнерах Свердловской области. Креативным куратором проекта является Катя Мухина.

В основе концепции проекта лежит идея продвижения российских дизайнеров и создания имиджа Свердловской области и Екатеринбурга как центра моды и дизайна. Проект придаст новый импульс развитию модной индустрии и станет отправной точкой для творческих коллабораций и деловых партнерств.

«Главная задача проекта — помочь уральским модным дизайнерам в продвижении, развитии, масштабировании бизнеса. Именно сейчас, с учетом освободившихся на рынке ниш, эта сфера особенно востребована. И мы видим, что все больше свердловских брендов становятся популярными и за пределами нашего региона. У Екатеринбурга, не сомневаюсь, есть все шансы со временем стать столицей моды России, а мы приложим для этого необходимые усилия», — подчеркнул министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

Первый этап проекта - конкурс для российских дизайнеров, заявки на который будут приниматься до 20 мая. Экспертное жюри (состав которого будет объявлен на официальном сайте) отберет до 30 претендентов из представленных работ. Максимум 15 финалистов представят свои новые коллекции в рамках Международной недели моды.

Фото предоставлено организатором.

