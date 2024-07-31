Контент-платформа «Дзен» и творческое объединение «Ничего обычного» выпустили коллекцию одежды для дворового футбола в рамках совместного проекта «Где живут мечты».

В лимитированную коллекцию вошли вышитые футболки для игры на открытом воздухе, толстовки и футболки с изображением подлинных моментов из жизни футболистов, а также сумки для бутс с принтом футбольных коробок.

«Дворовый футбол – он про саморазвитие, про познание себя как футболиста, про творчество. Про наработку, улучшение своих качеств. То есть вот спортшкола и тренировки – это про тебя и команду, а дворовый футбол – это про тебя, про то, что ты сам выбираешь», – рассказал футболист Федор Чалов.

«Ты можешь играть в большой футбол, заниматься, но когда ты приходишь во двор, в этом проявляется волшебство. Ты сам повесил сетку, и мяч, который в неё влетает, – это что-то волшебное, ты не можешь к этому привыкнуть. Каждый раз, когда мяч в сетке, каждый гол отпечатывается с каким-то своим ракурсом, со своим смыслом. Мяч в воротах, мяч в сетке ворот, которые ты сам сделал из палок и украденной рыболовной сети. Это был наш маленький чемпионат мира», – поделился, в свою очередь, Роман Нагучев, комментатор «Матч ТВ».

Фотографии предоставлены компанией.