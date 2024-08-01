Мода циклична, и ювелирные тенденции также имеют свойство возвращаться. Елена Ракутина, эксперт по ювелирной моде холдинга Sokolov, рассказывает, какие ювелирные тренды возвращаются сегодня и как вписать их в современный образ.

Конечно, в украшениях нет такого разнообразия фактур и стилей, как в одежде, но некоторые тенденции разных эпох можно проследить в ювелирных изделиях. Например, тяжелые цепи, крупные кристаллы, стразы и золото были популярны в 80-х и 90-х годах прошлого века.

Эмоциональная реакция покупателей, которые провели свое детство и юность в конце XX - начале XXI века, породила украшения, похожие на культовых персонажей того времени. Не случайно фильм "Барби", вышедший на экраны в прошлом году, подстегнул повальное увлечение 1990-х и нулевых годов яркими цветами, розовым, блестками и сердечками.

Поп-культура также влияет на формирование и изменение тенденций. В целом изменение ювелирной моды - сложный процесс, зависящий от многих факторов. Он может быть связан с общими модными тенденциями или иметь свою собственную динамику. Поэтому старые украшения или специфические ювелирные конструкции могут получить современную интерпретацию.

Такие изделия могут иметь необычные оттенки металла, от розового до светло-зеленого, которые достигаются с помощью гальванического покрытия. Из драгоценных камней часто используются полученные в лаборатории бриллианты, изумруды и турмалины, которые нередко превосходят свои природные аналоги по цвету и оптическим свойствам.

Как носить ретро-украшения по-современному? Когда речь заходит об украшениях, популярных в 80-е и 90-е годы 20 века, они привлекают внимание. Поэтому они, безусловно, должны стать акцентом в образе.

Огромные серьги-конго, крупные стразы, блестки, многоярусные цепи, кожаные ремешки - все это акцентные украшения. Именно поэтому вам стоит надеть одно из них. Только тогда их можно сочетать с основным образом.

Сегодня сложно выделить какой-то один художественный стиль как отличительную черту современного дизайна. В самом широком смысле - это постмодернизм, где постоянно происходит сочетание деталей, форм и силуэтов прошлых эпох и переосмысление накопленного опыта. Однако, опираясь на современные технологии и материалы, из, казалось бы, старых тенденций появляются инновационные продукты.

Sokolov - одна из ведущих компаний на российском ювелирном рынке. Ежегодно на четырех производственных площадках в Костромской, Ивановской и Ярославской областях под брендом Sokolov выпускается более 30 миллионов изделий из золота и серебра общим весом около 40 тонн. Компания является одним из крупнейших оптовиков в России и работает с 4 500 малыми и средними предприятиями, локальными ювелирными розничными сетями и крупными торговыми площадками. Фирменная розничная сеть Sokolov насчитывает 710 магазинов в 220 городах России и СНГ, включая 190 франчайзинговых. Основным драйвером развития розничных продаж является электронная коммерция, на долю которой уже приходится более 30% розничных продаж компании.

Фотография предоставлена внешней пресс-службой Sokolov.