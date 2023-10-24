В новой осенне-зимней коллекции Eleganzza Piece of Art, помимо модных аксессуаров и трикотажа, впервые представлена утеплённая верхняя одежды премиального качества, сообщает компания «Гретта».

Коллекция включает 16 моделей ультрамодных пуховиков разных фасонов и длины в самых трендовых оттенках сезона. При пошиве пуховиков использованы высококачественные курточные ткани, натуральный или искусственный утеплители, отделка из натурального меха енота-ракуна и надёжная фурнитура. Каждая модель представлена в широком размерном ряде (от 42-го до 52-го) и нескольких цветовых вариантах. Цветовая палитра: оттенки хаки (пестовый, бронзово-зелёный), сдержанный кобальтовый, благородный ультрамарин, маренго, гранатовый, тёплый карамельный.

Коллекция представлена в магазинах Eleganzza, Eleganzza Piece of Art и на сайте eleganzza.ru.

Компания «Гретта», которой принадлежат бренды Eleganzza, Eleganzza Piece of Art, Labbra и MaxRoses более 30 лет специализируется на производстве кожгалантерейной и текстильной продукции. В этом году бренд Eleganzza Piece of Art впервые представил модели утеплённых курток и пальто.