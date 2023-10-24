Принты для новой коллекции модного дома вдохновлены лучшими образцами русской живописи и созданы с помощью искусственного интеллекта, сообщает компания.

В коллекцию входят: сет из блузы с пышными рукавами и мини-шорт, платье с открытыми плечами из ажурного трикотажа, капсулу из денима и капсулу, выполненную из оренбургских платков. Сила перевоплощения и природы выражена в принтах, созданных с помощью искусственного интеллекта.

Меховая линия представлена сложными шубами, составленными из кусочков разных цветов и длины ворса. Из них изготовлены декоративные полотна с изображением единорога в волшебном саду, неба на закате и оперения женщины - птицы.

Alena Akhmadullina – бренд, основанный в 2001 году в Санкт-Петербурге дизайнером Алёной Ахмадуллиной. Создавая коллекции на основе сюжетов русских и зарубежных сказок, Алёна даёт возможность современным девушкам почувствовать сказку в настоящей жизни. Фирменные принты и уникальные силуэты одежды Alena Akhmadullina приобрели широкую известность как в России, так и далеко за её пределами. Akhmadullina Dreams – вторая линия дизайнера, запущенная летом 2017 года.