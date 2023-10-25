В юбилейную коллекцию вошли футболка, свитшот, джоггеры, худи, прямые брюки, вязаный джемпер, стеганый жилет и шарф, сообщает ok-magazine.ru.

К своему первому юбилею бренд выпустили специальную коллекцию, в которой отражено все то, что необходимо в повседневной жизни — удобство, комфорт и уют.

Основой стали оверсайз силуэт, прямой крой, удобная посадка, мягкие и теплые ткани. Вещи выполнены в базовых оттенках, а акцентные модели сделали в цвете бренда — в розовом.

Спортивные костюмы можно носить комплектом, а можно по отдельности, сочетая с классическими вещами из гардероба, стилизуя луки в стиле sport classic или sport casual.

Джоггеры и прямые брюки составят идеальный тандем со строгим оверсайз пиджаком или вязаным джемпером, объемным свитером или облегающим лонгсливом. Свитшот и худи можно носить с костюмными брюками палаццо или брюками на низкой посадке, а для расслабленных повседневных выходов — с брюками из денима. Завершить и утеплить любой выход можно универсальным стеганым жилетом и широким шарфом.

«Одна из особенностей коллекции заключается в новом дизайне инициалов, которые превратили в элегантный каллиграфический орнамент. Новый орнамент проживает целую историю на наших изделиях: в единичном экземпляре он представлен в виде вышивки около карманов брюк, двойная композиция — на свитшотах и футболках, а композицию из четырех элементом можно заметить на спине худи. Также спортивные вещи декорированы трендовыми рельефными отстроченными швами: на полочке и спинке свитшотов и футболок, на полочке, рукавах и капюшоне худи, а также на штанинах брюк», — говорится в сообщении.

Charmstore — это базовый гардероб на все случаи жизни, где любой дневной выход всегда можно трансформировать в вечерний, где все вещи дополняют друг друга и сочетаются между собой. Особенностью каждой коллекции являются яркие модели, которые могут стать гармоничным акцентом любого лука. Производство бренда находится в Ростове-на-Дону.