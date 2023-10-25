Игра контрастов – главный стайлинг-трюк новой капсулы GJ. Коллекцию отличает микс гранжа и гламура нулевых, в котором нарочитая небрежность встречается с глянцевым шиком, сообщает компания.

В женскую линейку вошли лонгсливы-сетки, брюки и юбки из плотной экокожи, футболки тай-дай, топы с разрезами, бомберы и косухи, в мужскую – джинсы с винтажным эффектом, футболки со стейтмент-принтами, фланелевые рубашки, дутые куртки с граффити-тегами.

Коллекция для тинейджеров включает футболки по мотивам дарк-эстетики, свитшоты с 3D-принтами, лонгсливы-сетки, джинсы гиперобъёмных силуэтов, брюки и юбки из экокожи.

До конца октября в крупных флагманских точках Gloria Jeans в Москве и Санкт-Петербурге можно кастомизировать одежду лимитированными патчами в тематике trick-or-treat – летучими мышами, тыквами, улыбками вампиров. Кастомизация доступна в магазинах бренда в торговых центрах «Европейский» (г. Москва) и «Невский центр» (г. Санкт-Петербург), а также в магазине GJ на Тверской, д. 16, стр. 1.

Коллекция Grunge представлена в розничных магазинах GJ и на сайте www.gloria-jeans.ru.