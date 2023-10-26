В России запустился новый бренд детской одежды A.2.M, основанный мамой троих детей Ольгой Воробель. В названии бренда зашифрованы первые буквы имён детей Ольги: Арина, Мирон и Маруся. Именно дети вдохновили Ольгу на создание своего бренда и поддерживали ее на всём пути: от идеи до запуска производства. Логотип бренда придумала старшая дочь Маруся, отвечая на вопрос что для нее значит детство. Она же его и нарисовала.

Основные ценности A.2.M связаны с воспитанием в детях глубокой связи с природой и индивидуальности каждого ребенка. Дети должны иметь возможность выражать себя, как внутри, так и снаружи.

По словам основательницы A.2.M Ольги Воробель, "каждый день ребенок открывает для себя этот мир и, самое главное, самого себя. Эти детские проявления сродни природе — иногда это бушующий океан или ласковые морские волны, гром со свистом ветра или спокойный мягкий свет раннего утра, туманная дымка или ясный летний день, глыба снега или нежно-розовый закат".

В ДНК бренда заложены принципы минимализма и монохромности. Первая коллекция A.2.M — это базовые вещи на каждый день: костюмы цвета рисовой муки или кокосового молока, футболки, шорты и лонгсливы приятных тёплых оттенков. Размерный ряд от 92 до 158. Бренд был создан из необходимости удобной, качественной и красивой одежды для детей. "Я создаю одежду, которую носят мои дети, и именно поэтому мы с моей командой постоянно стремимся к совершенству", — комментирует Ольга.

На создание марки ушло около года: подбор производства, работа с лекалами, поиск и выбор тканей, создание сайта. Ольга тестировала несколько производств пока не нашла то, которое полностью соответствовало бы ее высоким требованиям к качеству и вниманию к деталям. Много времени ушло на создание идеально сидящих лекал, некоторые их которых переделывались по 8 раз.

Вещи марки отшиваются в России, фурнитура также закупается здесь. Ткани, нитки, фурнитуру Ольга отбирает лично. В перспективе у A.2.M — расширение линейки детской одежды, создание сети магазинов в крупных городах России, запуск взрослой коллекции.