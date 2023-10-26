Часы Big Zero Black отличают чёрный циферблат и белые цифры с ярким люминесцентным покрытием, а также характерные для модели эстетика минимализма и функциональность, сообщает компания.

40-миллиметровый корпус часов выполнен из нержавеющей стали. Лицевая сторона отражает чёрно-белую эстетику Big Zero, на подкладке ремня и роторе автоподзавода – фирменный красный цвет «Ракеты». Стекло циферблата сапфировое, заднее стекло минеральное. Внутри заводной головки рубин. Через заднюю крышку часов виден искусно декорированный мануфактурный механизм часового завода «Ракета». Ремень шириной 20 мм выполнен из натуральной кожи.

Функции и характеристики модели: калибр 2615, автоподзавод в две стороны, система отключения узла автоподзавода при ручном подзаводе, количество камней – 24, четыре контрольных положения, покрытие Superluminova на циферблате и стрелках, лазерная гравировка «Невские волны», водозащита – 10 АТМ.

Часы Big Zero Black представлены в официальных бутиках «Ракета» в Москве, Санкт-Петербурге, а также в интернет-магазине с бесплатной доставкой.

Петродворцовый часовой завод «Ракета» – старейшее предприятие России, основанное в 1721 году. С 1961 года завод производит часы под брендом «Ракета», названным в честь полета в космос Юрия Гагарина. Часовой завод «Ракета» полностью производит собственные часовые механизмы.