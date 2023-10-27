Бренд спортивной экипировки Demix активно поддерживает развитие спорта среди непрофессионалов и знакомит аудиторию с 10 амбассадорами, выбранными из числа спортсменов-любителей. В социальных сетях бренда в коротких интервью новые герои делятся своими историями любви к бегу.



В этом году компания разработала креативную концепцию «Спорт продолжается там, где ты». Ее главная идея — каждый может стать амбассадором любимого вида спорта, для этого необязательно быть профессионалом или олимпийским чемпионом.

В рамках концепции было проведено четыре кампании по ключевым категориям: бег, спортивный стиль, футбол, тренинг. Они вдохновили спортсменов-любителей заявить о себе. В ответ на запрос аудитории Demix запустил проект «Бежим в Demix». Конкурс стал частью кампании «Бег продолжается там, где ты» и дал возможность бренду пригласить в свои ряды новых амбассадоров.

В проекте приняли участие более 5000 человек. После оформления анкеты участники делились рассказами о том, что мотивировало их начать бегать. Десять новых амбассадоров были выбраны путем открытого голосования. Среди них Александр Яремчук, чемпион летних Паралимпийских игр 2020 в Токио. Новые лица Demix будут принимать участие в съемках сезонных коллекций и других спецпроектах наравне с уже действующими амбассадорами бренда — чемпионкой российского полумарафона Лизой Погудо, олимпийским чемпионом Артуром Далалояном и другими.

С помощью пятой, завершающей креативной кампании бренд подвел итоги года и еще раз напомнил о том, что любой человек может помочь другим вовлечься в спорт или попробовать что-то новое. А Demix делает спорт доступным для каждого, сочетая в своей экипировке разумные цены, высокую функциональность и технологичность продукта.