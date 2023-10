Lamoda проанализировала продажи премиум-товаров в 2023 году и отметила рост покупательской активности со стороны мужчин в 2,5 раза.

Как говорится в сообщении компании, спрос на премиум-товары в этом году вырос на 40% по сравнению с прошлым годом, а траты на них увеличились почти на 30%. Наибольший рост продаж отмечен у аксессуаров (+45%) и обуви (+42%). В частности пользователи приобретали сумки (+82%) и спортивную обувь — кроссовки, кеды и слипоны (+70%). Почти в три раза вырос интерес к нижнему белью премиум-категории. Лидирующую долю продаж в премиум-сегменте занимает одежда (56%), в рамках которой традиционно первое место приходится на футболки и поло.

Мужчины в 2,5 раза активнее стали приобретать премиум-товары в этом году по сравнению с предыдущим. Но большую долю продаж сегмента занимает женский ассортимент. Чаще всего женщины приобретают сумки Karl Lagerfeld, Furla и Coccinelle преимущественного черного, бежевого и коричневого цветов. Мужчины активнее всего выбирают нижнее белье брендов Boss, Hugo и Emporio Armani черного, синего и белого цветов. Для детей самой продаваемой категорией премиум-раздела также стало нижнее белье брендов Petit Bateau, Calvin Klein и Mini Rodini белого, синего и черного цветов.

При анализе регионов отмечена следующая закономерность: в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Ростовской области, Самарской области топ-3 премиум-брендов выглядит следующим образом: Boss, Hugo, Karl Lagerfeld. В Свердловской области, Республике Татарстан, Нижегородской области и Новосибирской области на первое место попадает Armani Exchange, далее следуют Boss и Hugo.

В 2023 году Lamoda начала сотрудничество с большим количеством зарубежных и отечественных премиум-брендов. Среди мировых на онлайн-платформе теперь представлены By Far, Lancaster, After Label, D.A.T.E., Molo и др. Отечественными новинками в разделе стали And the Brand, Precise Paris, Red September, Vika Gazinskaya, Lesyanebo, Yuliawave, Sashaverse и пр.