Элизабет Дебики, которая исполнила роль принцессы Дианы в пятом сезоне сериала «Корона», стала амбассадором ювелирной линии Dior.

Австралийская актриса появится в новой рекламной кампании украшений Dior La Rose, вдохновленных розами. Автором первой съемки с участием девушки стал фотограф Дэвид Симс.

Как отмечает L’Officiel, розы играют важную роль в айдентике модного Дома. Кристиан Диор был известен своей любовью к цветам, в частности к этим. Не так давно в музее Christian Dior в Гранвиле, Франция, открылась выставка «Диор и розы».

Элизабет присоединится к другому амбассадору украшений Dior Joaillerie – Каре Делевинь. С 2019 года она представляет ювелирные коллекции Rose des Vents, Gem Dior и La D de Dior.

Дебики получила широкую известность после роли в фильме «Великий Гэтсби». В ленте она сыграла Джордан Бейкер. За воплощение ее на экране австралийская академия кино и телевидения присудила Элизабет награду в номинации «Лучшая роль второго плана».