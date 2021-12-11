Петербургский бренд St.Friday Socks выпустил вторую коллаборацию с киностудией «Союзмультфильм». В нее вошли двенадцать пар носков, украшенных персонажами из мультфильмов золотой коллекции: «Винни-Пух», «Ну, погоди!», «Малыш и Карлсон», «Жил-был пес», «Возвращение блудного попугая», «Крокодил Гена и Чебурашка».

«В меру упитанный мужчина в полном расцвете сил» Карлсон предстает в двух образах – классический весельчак и противостоящее грабителям «лучшее в мире привидение с мотором». Винни-Пух традиционно охотится с воздушным шариком за неправильным медом от неправильных пчел, а на другой модели изображен его верный друг Пятачок, только без ружья. Модели носков «Друг Гены» и «Друг Чебурашки» можно смело комбинировать, потому что невозможно разлучить настоящих друзей. Пару с блудным попугаем Кешей дополняет пара с безымянным упитанным котом.

Особое внимание в коллекции уделили героям «Ну, погоди!», которые украсили три пары: белые носки с Волком, зеленые с Зайцем и серые с Робозайцем из 14-го эпизода мультсериала. Отдельная модель посвящена комедийному мультфильму «Жил-был пес». На носках изображен объевшийся волк с бессмертной фразой «Щас спою».

Это не первое сотрудничество St.Friday Socks с киностудией «Союзмультфильм». К чемпионату мира по футболу, который проходил в России в 2018 году, выходила совместная коллекция носков и гольф по мотивам мультфильма «Футбольные звезды».

Все носки из совместной коллекции уже доступны к заказу в разделе Limited на сайте St.Friday Socks, а также поступили в продажу в фирменные и партнерские магазины бренда по всей стране.