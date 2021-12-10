В конце года Pantone по традиции объявляет главный цвет грядущего года. В 2022 в институте цвета впервые в его истории создали цвет самостоятельно, опираясь на цифровые технологии, а не выбрали из уже имеющейся цветовой палитры.

«Для нас было очень важно придумать новый цвет, потому что у людей сейчас совершенно новое видение мира», – приводит Harper’s Bazaar слова Леатрис Эйсман, исполнительного директора Pantone.

Главным цветом следующего года стал сиреневый оттенок 17-3938 Very Peri. «Сочетающий в себе качества синего, но в то же время обладающий фиолетово-красным оттенком Pantone 17-3938 Very Peri демонстрирует энергичное, радостное настроение и динамичное присутствие, которое поощряет смелое творчество и образность», – добавила Эйсман.







В Pantone отметили, что по мере выхода из изоляции представления людей и стандарты меняются, а реальная и виртуальная жизни начинают пересекаться по-новому. «Very Peri должен стать символом планетарного пульса и этапа, через который сейчас проходит мир. В настоящее время очень востребованы онлайн-игры, растет популярность метавселенной, арт-сообщества укрепляют свои позиции в цифровом пространстве… Новый цвет отражает все эти переплетения современной жизни, показывая, как цветовые тренды из цифрового мира переносятся в физическую реальность и наоборот».

По заявлению Леатрис Айземан, «мы движемся в будущее, в котором может произойти всё, что угодно, и этот цветовой выбор несет в себе новый взгляд на семейство синего цвета, которое мы так любим и которому доверяем. Присваивая свойства синего и в то же время обладая фиолетово-красным подтоном, “Pantone 17-3938 Very Peri” демонстрирует одухотворенно-радостное настроение и вибрирующее присутствие, мотивирующее на смелые креативные шаги и стимулирующее воображение».

В 2021 г. Pantone назвал сразу два главных цвета 2021 г.: Illuminating (желтый) и Ultimate Gray (серый). Сочетание этих цветов институт охарактеризовал как «вдохновляющее и дающее надежду». По мнению Pantone, это сочетание лучше всего выражает настроение 2021 г., подчеркивая, как не похожие друг на друга элементы могут объединяться, чтобы поддерживать друг друга. В 2020 г. цветом года стал «классический синий».