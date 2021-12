Режиссёр Кирилл Серебренников в коллаборации с H&M выпустил короткометражный музыкальный фильм Out Of The Box. Лента приурочена к выходу праздничной коллекции бренда Innovation Circular Design Story. Картина вышла на сервисе more.tv.

Снятая одним кадром музыкальная абстракция рассказывает о любви, поиске, одиночестве, забвении и возрождении. Сюжет фильма развивается в нескольких пространствах, отдаленно напоминающих привычный нам мир, где герои то обретают свою любовь, то теряют. Одна сцена плавно сменяется другой, а с ней меняются характеры героев и их взаимоотношения, что находит свое отражение в музыке и визуальных образах, собранных из коллекции H&M Innovation Circular Design Story. Съемки прошли в одном из павильонов «Мосфильма», отмечает Elle.

Роли в картине исполнили артисты «Гоголь-центра» – Александр Горчилин, Рита Крон, Светлана Мамрешева, Мария Селезнева, Ян Гэ, Никита Еленев, Влад Ценев и Леонид Брайко. Оператором-постановщиком выступил Роман Васьянов, художником-постановщиком – Влад Огай. Саундтрек к фильму написали Даниил Орлов, Андрей Поляков и Дмитрий Меженин.

«Этот мир как картонные коробки, он есть и его нет. В таком картонном мире и живут наши красавицы. Мы следим за их взаимоотношениями с возлюбленными. В каждой сцене красавицы ищут любовь и находят ее в барочной музыке, которая как нельзя лучше передает кардиограммы их состояний», – сказал Кирилл Серебренников об идее фильма.







Как пишет PROfashion, коллекция вечерних образов Innovation Circular Design Story, в которые одеты герои фильма, – четвертый дроп в концепте H&M Innovation Stories, в рамках которого бренд создает одежду и аксессуары по всем законам устойчивой моды. В числе инновационных материалов, из которых выполнена коллекция, REPREVE Our Ocean (волокна, полученные из выловленных пластиковых бутылок), Ambercycle Cycora (полиэстер из переработанного текстиля), Eastman Naia Renew (пряжа, состоящая на 60% из сертифицированных древесных волокон и на 40% из пластиковых отходов) и другие. В России коллекция появится в продаже 16 декабря на сайте бренда.

Отличительная черта коллекции – яркие цвета и объёмные детали. Многие модели многофункциональны: пиджаки можно носить как платья, с помощью ремней можно менять силуэты рубашек и пальто, брюки могут становиться свободнее благодаря регулируемым застежкам-молниям, а вечернее платье можно разделить на топ и юбку.

Поскольку коллекция H&M сосредоточена на устойчивом развитии, то и к съемкам подошли с точки зрения экологии. Для постройки декораций использовали 2000 картонных коробок, а также на картоне написали лозунги, с помощью которых герой выражает свои мысли и чувства. По окончании съемок весь картон передали компании «Сфера экологии» на переработку для повторного использования.