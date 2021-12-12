Ювелирный бренд Bvlgari пригласил к сотрудничеству испанскую актрису и модель Эстер Экспозито, получившую известность после исполнения роли Карлы Розон Калеруега в телесериале «Элита».

«Изящность, элегантность и оригинальность — неоспоримые характеристики Bvlgari. Быть глобальным амбассадором бренда, который всегда восхищал меня и сопровождал меня на протяжении всей моей карьеры, — это невероятный шаг вперед. Мне нравятся ценности, которые он олицетворяет, и семья, которую он сумел собрать вокруг себя за годы своего существования. Я искренне рада, что Bulgari был рядом со мной на протяжении всего моего карьерного пути», – приводит Buro 24/7 UA слова девушки.

Ранее глобальным амбассадором Bvlgari стала актриса и активистка Приянка Чопра Джонас. Она будет привлекать внимание клиентов дома к проблемам разнообразия, инклюзивности, а также расширения прав и возможностей женщин.