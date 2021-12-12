Британский бренд AllSaints, известный фирменной потертой кожей, представил эксклюзивную коллекцию, созданную специально для универмага «Цветной». В нее вошли девять моделей женских дубленок из овчины, а также четыре мужские куртки – то, что нужно для снежной погоды на улице.

Верхнюю одежду легко сочетать со стилем casual, классическим офисным дресс-кодом и даже спортивными расслабленными образами. Она идеально подойдет для холодной российской зимы.

Приобрести куртки и дубленки уже можно во флагманском магазине AllSaints на третьем этаже универмага «Цветной». Стоимость вещей начинается от 96 000 рублей.

Как отмечает Buro 24/7, ранее на минус первом этаже универмага «Цветной» открылся ежегодный новогодний маркет. Там можно приобрести винтажную одежду, игрушки брендов Komozja Family, Christmasburo и Depst, подарки для детей и взрослых от Hey, Baby! и Bunny Hill, живые ели, сосны и пихты, свечи, диффузоры и товары для дома Sellection и Aroma Decor, а также экологичные аксессуары от Kotomka.Zero.