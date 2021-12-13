Актриса Люси Лью, наиболее известная по кинофраншизе «Ангелы Чарли» и сериалу «Почему женщины убивают», снялась в новой рекламной кампании Alexander Wang.

В основу фотосъемки легла идея сильной современной женщины, умеющей выполнять множество задач и добиваться успеха. Сама Лью вполне соответствует тем самостоятельным и решительным героиням, которых ей доводилось играть в кино, ведь 53-летняя знаменитость не только актриса, но и продюсер, режиссер и художница, отмечает Burda Style.

Съемкой занималась еще одна сильная женщина – немецкая фотограф Хеджи Шин, известная своими откровенными, сексуальными и порой провокационными проектами в сфере художественной и модной фотографии. Ей доводилось работать с Ириной Шейк и Givenchy, выставки Шин проходили по всему миру, а журнал New York Times назвал ее одной из «самых ярких звезд 2019 года».

На одном из опубликованных кадров Лью позирует в ярко-зеленом коктейльном платье с множеством сборок, которое дополняют вместительная черная сумка и атласные туфли на шпильке. Также Люси продемонстрировала брючный костюм с акцентным поясом и комплект из удлиненной рубашки и брюк со стрелками в сочетании с розовой сумкой, пишет Buro 24/7.

Новую коллекцию Alexander Wan дизайнер разделил на две части. Первая посвящена переосмыслению обыденности. Вэнг использовал винтажную кожу для строгих костюмов и пиджаков, а также сделал костюмы из денима. Во вторую часть вошли пижамные и классические брючные костюмы.