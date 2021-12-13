Бренд Zasport презентовал коллекцию одежды Beijing 2022. В ней российские спортсмены будут выступать на зимних Олимпийских играх в Пекине, которые стартуют 4 февраля 2022 года. Об этос сообщает «Интерфакс».

Участниками масштабного показа коллекции Beijing 2022 в «ВТБ-Арене» стали не только профессиональные модели, но и спортсмены. Хоккеистки из состава национальный сборной Нина Пирогова и Евгения Дюпина, Олимпийские чемпионы и призеры: лыжник Александр Легков, фигуристка Екатерина Боброва, фехтовальщица Софья Великая, а также победитель международной Олимпиады по физике Артемий Новиков.

Основная идея коллекции состоит в том, чтобы отразить уникальность нашей страны, не прибегая к использованию официальной символики. На форме Россия отображена в виде карта-коллаж, собранной из различных географических объектов страны и размещенной на парадной форме спортсменов и на тренировочных футболках.

Теплый парадный комплект – это куртка-пуховик с принтом в виде географической карты и градиентом цвета. На внутренней стороне куртки нашита подсказка с изображением объектов, размещенных снаружи: очертания озера Байкал, Сочи, Сахалина, Камчатки, озера Ладога, Земли Франца-Иосифа, Новосибирских островов, Северной земли, острова Врангеля, Новой Земли.

Основные цвета коллекции – темно-синий, красный и циан (голубовато-зеленый) – в Китае символизируют энергию и жизненную силу. Также отсылки к китайской культуре есть на футболках c драконами и мифологическими существами и на остальной форме спортсменов: пиктограммы зимних видов спорта стилизовали под иероглифы.

На зимней Олимпиаде в Пекине российские спортсмены будут выступать под знаменем Олимпийского комитета России. Из‑за допинг-скандалов им запрещено до декабря 2022 года использовать на Играх государственную символику страны.