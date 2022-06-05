Российский производитель косметики, одежды и аксессуаров компания «Фаберлик» выпустила новую коллекцию пляжной одежды для женщин, в которой большая часть моделей выполнена из тканей производства «Шуйских ситцев».

В коллекцию входят шорты, юбки, топы и платья из тканого хлопка с анималистичным и тропическим принтами, а также однотонных трендовых расцветок — терракот и шафран.

ХБК «Шуйские ситцы» — российское текстильное предприятие, на котором объединяются традиции производства и новейшие методы формирования команды, управления производственными процессами. На предприятии прошла модернизация. Комбинат имеет полный цикл переработки хлопка: приготовительное производство, прядильное производство, ткацкое производство, отделочное производство, швейное производство, контроль качества.