Онлайн-платформа Lingerie Business, в прошлом месяце расширившая ассортимент, поделилась деталями первой Недели российских брендов, основная цель которой состоит в том, «чтобы профессиональные байеры имели возможность открыть для себя новые имена среди современных российских дизайнеров нижнего белья, одежды и аксессуаров».

В пятидневном мероприятии, которой стартует 13 июня, примут участие 17 российских брендов среднего и премиального ценового сегмента: Akhmadullina Dreams, Almando Melado, Bramo, Brikoly, Eqona, Kroyyork, La Dea, Laete, Le Journal Intime, Milabel, My Mokondo, Oleve, Petit pas, Rimma Studio, SOL, Tout à fait, Shh... time to cashmere.

В Lingerie Business рассказали, что основными критериями отбора участников стали их «понятная концепция, достойное качество, уникальный дизайн, а также заинтересованность и готовность к работе с оптовыми клиентами».

В рамках мероприятия 14 и 15 июня пройдет закрытая встреча в Zoom между марками и ритейлерами. Организаторы уверены, что такой формат «позволит представителям розничных магазинов со всей России и СНГ открыть для себя новых поставщиков и ознакомиться с их предложением».

Проект lingeriebusiness.ru является крупнейшим специализированным онлайн-порталом для производителей белья, одежды и аксессуаров, а также байеров из всех регионов России и СНГ. На онлайн-платформе представлены как новые коллекции, доступные для предзаказа, так и товар со свободного склада более 60 коммерчески успешных брендов со всего мира. Помимо информации о брендах, в течение всего года пользователи имеют бесплатный доступ к обучающим вебинарам от лучших специалистов в области fashion ритейла и эксклюзивным тренд-прогнозам от парижского бюро Carlin Creative Trend Bureau.

Создатели данной онлайн-площадки стремятся к тому, чтобы ритейлеры, использующие платформу, могли максимально оптимизировать процесс закупок, найти всех необходимых поставщиков в одном месте и сделать ассортимент своих магазинов наиболее разнообразным и привлекательным для покупателей.