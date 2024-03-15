В рамках сотрудничества певица и телеведущая примет участие во всех охватных коммуникациях, направленных на продвижение категории fashion (одежда, обувь, аксессуары, ювелирные изделия и товары для красоты).

В 2024 году Ozone планирует инвестировать более 3 млрд рублей в промоакции в категориях fashion (одежда, обувь, аксессуары и украшения), care & kids (красота и детские товары) и home (товары для дома и сада), ориентируясь на женскую аудиторию.

«Мы стремимся сделать Ozon ключевой площадкой для модного шопинга, и начало сотрудничества с амбассадором – логичный шаг для развития в этом направлении. Юлианна – популярная певица, современная, энергичная и открытая девушка. Кроме того, как одна из самых стильных звёзд на российской сцене вызывает доверие у многих женщин. Уверены, что вместе с Юлианной мы усилим модный имидж Ozon и вдохновим широкую аудиторию женщин по всей стране на новые образы», – заявил Олег Дорожок, директор по маркетингу и монетизации Ozon.

Певица будет сниматься в роликах бренда для ТВ, наружной рекламы и рекламы в Интернете, а также делиться модными образами, собранными на маркетплейсе, через свои страницы в соцсетях.

«Современная женщина совмещает в себе множество ролей. Вместе с Ozon мы будем много говорить о том, как оставаться уникальной, стильной и чувствовать себя уверенно в любых ситуациях. В категории fashion собран большой ассортимент одежды, обуви и аксессуаров самых разных брендов, с помощью которых женщины по всей стране смогут подчеркнуть свою индивидуальность», – комментирует сотрудничество с маркетплейсом Юлианна Караулова.

Ozon – мультикатегорийный маркетплейс с развитой логистической сетью в России. На площадке представлено более 250 млн товарных наименований в более чем 20 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. Ozon активно развивается как интернет-платформа: более 90% ассортимента площадки формируют партнёры маркетплейса.

Фотография предоставлена компанией.