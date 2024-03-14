Премьера клипа «Просыпаюсь» певицы Лады Мишиной состоялась на днях в Москве. Она прошла на сцене клуба «Мумий Тролль Music Bar» в рамках проекта «Горячая премьера клипа» телеканала Music Box Gold.

В клипе Лады Мишиной «Просыпаюсь» рассказана история любви и расставания. Её героиня вспоминает счастливые и печальные моменты своего романа, испытывая боль от разлуки. По словам певицы, в основу сюжета песни легла её собственная история.

— Всё, что я пишу, основано на реальных событиях, — рассказала певица. — Это очень грустная история любви без ответа.

Автор идеи клипа — Лада Мишина, режиссёр — Кирилл Савицкий, оператор — Тим Мирошниченко. Особую роль в клипе они отвели воде.

— Меня притягивает вода и мне нравится «стихия воды» — это динамичная энергия. Знания об этой стихии, помогают раскрыть внутреннюю глубину человека, — говорит Лада Мишина.

Отдельного внимания в клипе заслуживает работа со светом. Он эффектно разделяет периоды истории любви героини песни: в тёплом освещении проходят её счастливые моменты, холодный свет призван подчеркнуть в клипе трагедию предательства и расставания.

Презентация клипа «Просыпаюсь» проходила под исполнение Ладой Мишиной одноименной песни в сопровождении балета. Поэтому зрители программы и музыкальные эксперты смогли оценить и проникнуться глубиной сюжета композиции.

Лада Мишина — восходящая звезда российской сцены. Воспитанная на классическом роке, певица привносит оригинальную интонацию в собственное творчество — в её песнях популярная музыка сочетается с более развитой гармонической фактурой, присущей арт-року.

Уже к тринадцати годам Лада Мишина успела получить признание настоящих профессионалов, участвуя и побеждая в национальных и международных вокальных конкурсах: Grand Festival в Пезаро, Crystal Fairy в Праге, «Рождественская волна» в Юрмале и других. На раннем этапе в творческом развитии юной певицы принимал активное участие известный композитор и продюсер Евгений Кобылянский. Результатом этого сотрудничества стали полтора десятка изданных песен и несколько видеоклипов, впечатляющий показатель в 1,6 млн просмотров хита «Мосты» на YouTube, неоднократные выступления на главной сцене фестиваля «Славянский базар» и множество других творческих побед.

На новом этапе своей музыкальной карьеры Лада Мишина уже самостоятельно создаёт свой репертуар и сценический образ, а главное — не собирается останавливаться на достигнутом. Она окончила дирижерско-хоровой факультет Могилевского государственного колледжа искусств, а теперь совершенствует музыкальные и сценические навыки на факультете эстрадно-джазового пения Института современного искусства в Москве.

Клип на песню «Просыпаюсь», который впервые был представлен в «Мумий Тролль Music Bar», знаменует начало нового этапа творческой жизни певицы. В её ближайших планах — выпуск целого ряда новых песен, некоторые из которых уже записаны. Так, на презентации клипа «Просыпаюсь», состоялась премьера новой песни Лады Мишиной «Купидон», которую собравшиеся зрители приняли также с восторгом.

— Мои песни очень разные по стилистике. Поэтому я пока не совсем понимаю, как в рамках одного альбома можно объединить песню в стиле тяжелого рока с песней, где поют птицы. Но, если я придумаю, как это сделать, выпущу альбом, — объясняет певица.

«Горячая премьера клипа» — это традиционное мероприятие от телеканалов Music Box, на котором собираются лучшие представители музыкального мира и шоу-бизнеса. Здесь они исполняют свои известные хиты, а также представляют новинки.

Вместе с премьерой клипа «Просыпаюсь» певицей Ладой Мишиной свои новые песни представили Юлия Беретта, Sandra Top, Леша Dante & VAL, Сергей Зверев, Эмма М, Vlad Zotov, Severina, Артич, Соланж, Sergia, Влад Келли, Влад Лис, Dj Саша Борн, Serbin & Аракелов и Zaza Amarov и легендарная певица Азиза.

Увидеть любимых известных артистов и поддержать начинающих пришли многочисленные зрители, а также ведущие музыкальные журналисты и блогеры, обозреватели светской хроники.

После «Горячей премьеры» в проекте «Горячая премьера клипа» музыкальный клип Лады Мишиной «Просыпаюсь» выйдет в ротацию на канале Music Box. Планируемая дата — 15 марта 2024 года.

Фотограф — Геннадий Авраменко.