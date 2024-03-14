Urban Tiger открывает весенне-летний сезон коллекцией, в центре которой - современные формы, первоклассные материалы и технологичность . Образы вдохновлены неуловимым чувством легкости, жизненной силы и духа свободы. Сдержанная палитра дополнена воздушными, акварельными оттенками шалфея, фисташкового, нежно-голубого, экрю и молочного.

Флагман капсулы - роскошное шерстяное пальто, выполненное по технологии double face. Эта кропотливая техника позволяет незаметно соединить два куска ткани, чтобы добиться эффекта теплой и легкой верхней одежды. В коллекцию также вошли объемные жилеты с экологичными наполнителями и бомберы больших размеров. В женской линии используются шерстяные ткани, а в мужской - утеплитель DuPont Sorona.

В костюмной линии появились мужские брючные костюмы, а в женской коллекции - актуальные фасоны жакетов, брюк и юбок. Их можно комбинировать как готовые однотонные комплекты, так и по модному в последнее время принципу деконструкции. Ключевые элементы коллекции, такие как джинсы новых силуэтов с расслабленной посадкой, рубашки из денима и хлопка, джемперы из шелковистой мягкой шерсти, футболки и лонгсливы из роскошного хлопка supima, продолжают идею комфорта и универсальности.

Фото предоставлены компанией.