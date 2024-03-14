Видеосервис Movix и «Библиотека ароматов» выпустили лимитированную коллекцию ароматов для дома, посвященную поклонникам сериала. Создатели придумали ароматы для ситуаций, которые знакомы всем сериаломанам.

«Мы создали ароматы ситуаций, которые случались у каждого, в чьей жизни есть сериалы. Когда мы погружаемся в очередной киномир, есть только две проблемы: отсутствие новых серий и невозможность остановиться от просмотра. Эти ощущения мы и отобразили в нашей коллекции ароматов», — прокомментировала директор продукта Movix Ксения Боровикова.

В коллекции два аромата: диффузор «Предвкушения новой серии любимого сериала» и свеча «Утро после "еще одну серию и спать"». Первый пахнет ванильным мороженым; согласно исследованиям Movix, каждый третий пользователь ест во время просмотра фильма или сериала. А для второго был выбран кисло-сладкий аромат табака и ванили, чтобы поддержать этот сложный момент.

Фото предоставлены компанией.