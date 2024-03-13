Канье Уэст и Гоша Рубчинский выпустили новую коллекцию под названием «Черные псы».. В капсулу вошли серые, белые и черные футболки, толстовки, спортивные брюки и носки. На каждой вещи кириллическими буквами написано название дропа.

Цена на все одинаковая - 20 долларов. Йе уже появился на вечеринке в поддержку альбома Vultures 2 в новой толстовке.

Гоша Рубчинский возглавил дизайн Yeezy в конце декабря прошлого года. «Приход этого легендарного российского дизайнера в бренд — выдающийся мировой бренд в сфере музыки и моды — является важной вехой в истории дизайна», — прокомментировал тогда Yeezy.

Фото взяты из открытых источников.