Коллекция вдохновлена золотым веком Голливуда и подходит для посещения выставок, галерей, театров, коктейльных вечеринок и званых ужинов, сообщает компания.

В коллекцию вошли атласный костюм «Магдалена», платье миди «Аня», платье мини «Ариана» – с открытыми или закрытыми плечами, кардиган из мохера, платье-смокинг «Патриция», топ «Руолан» с эффектным цветком на груди, жилет «Юна», обнажающий плечи, а также свадебные платья. Цветовая палитра коллекции включает красный, нежно-розовый, ослепительно белый, бежевый и черный.

Музой коллекции «Возвращение в светскую жизнь» стала Ава Гарднер, ярчайшая звезда Голливуда 40–50-х годов прошлого века. Это в своём роде наше прочтение гардероба актрисы и светской тусовки того времени. Мы хотели бы, чтобы каждая девушка, выбрав вещи из нашей новой коллекции, ощущала, что своей простотой и изысканностью они дополняют её вечерний блистательный образ и быть кинодивой для этого не обязательно», – рассказала основательница бренда Валентина Муховикова.

Fashion Rebels – российский бренд женской одежды, который создаёт красоту в собственном прочтении и не стремится угодить быстрым трендам. Основатель бренда – дизайнер Валентина Муховикова. Модели Fashion Rebels отличают сложный крой, чистые цвета, необычные фактуры и детали. Визитная карточка бренда – костюмы ярких цветов.

Арт-директор и стилист съёмки коллекции «Возвращение в светскую жизнь» – Юлианна Гриб. Фотографии предоставлены компанией.