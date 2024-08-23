Актер театра и кино, продюсер Милош Бикович назначен амбассадором Salamander в сезоне весна-лето 2024 и будет представлять бренд в обновленном формате, проведя ребрендинг, изменив дизайн коллекции и расширив ассортимент продукции, сообщает Munz Group.

В новой кампании Милош предстал в образе писателя, ищущего вдохновение, и в процессе работы над ней родилась фраза «Качество через века» - слоган бренда Salamander. Кампанию придумала и стилизовала Лада Арзуманова, а фотографом выступила Ольга Тупоногова-Волкова.

В коллекцию вошли дерби из эластичной мягкой кожи и фактурной кожи, имитирующей кожу ската, кроссовки из зернистого нубука цвета синей дымки, классические броги в полуглянце, большие сумки из грубой кожи и портфели из матовой кожи.

Muntz Group – ретейл-группа, управляющая собственными брендами Salamander, Thomas Muntz, Briggs, Roly-Poly и O2, а также известными мировыми брендами онлайн и оффлайн, такие как U.S. Polo, Rieker, Bugatti, Lumberjack и Reebok.

Munz Group приобрела права на бренд Salamander в восьми странах в июле 2023 года.

Фотографии предоставлены компанией.