Вторая коллекция бомберов для девушек от петербургского бренда Dreamwhite состоит из трех непромокаемых моделей в нескольких цветах.

В лимитированную серию вошли стильный бомбер Urban с вельветовым воротником, минималистичный Nomad со съемным капюшоном и утеплителем изософт, а также бомбер Mad с молниями на рукавах – модель 3 в 1, которая складывается в сумку-подушку.

Коллекция доступна в оффлайн-магазинах в Санкт-Петербурге, Москве и Калининграде, а также на сайте dreamwhite.ru.

Dreamwhite - российский бренд верхней одежды, производимый в Санкт-Петербурге. Компания выпускает шерстяные пальто, непромокаемые макинтоши, куртки на синтепоне, трикотаж и аксессуары. Коллекция пальто и макинтошей насчитывает около 300 моделей, от приталенных до оверсайз. У Dreamwhite 347 магазинов-партнеров по всей России. Оффлайн-офисы продаж работают в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Калининграде.

Фотографии предоставлены компанией.