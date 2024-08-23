HARIZMA- молодой и перспективный локальный бренд одежды с собственным производством.

Основатели бренда, Настя и Виталий, влюбленная пара, решившая воплощать в жизнь свои самые яркие мечты, а именно - создавать одежду, которая будет подчеркивать стиль и характер вне времени и трендов

«Мы знаем, насколько важно чувствовать себя комфортно и уверенно, и при этом выглядеть стильно и женственно - наши изделия как раз об этом.

В процессе создания одежды мы используем качественные и преимущественно натуральные ткани, разрабатываем удобный крой и подбираем добротную фурнитуру, а также продумываем до мелочей каждую деталь, чтобы вы могли комфортно наслаждаться жизнью и покорять новые вершины.

Мы предлагаем больше чем одежду и стиль, мы предлагаем не скрывать свою харизму внутри».