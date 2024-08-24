Ювелирный бренд 10.GRAN открыл новое пространство в Москве. Оно включает в себя магазин, офисы и будущую кофейню с верандой. Символическим акцентом стала ювелирная серия «Ключи».

Пространство послужило площадкой для проведения мероприятий и было разделено на две концептуальные части. На вечеринке по случаю открытия основатель и креативный директор бренда Иван Тенгран также представил лимитированную серию украшений для нового этапа.

Магазин разделен на зоны, плавно перетекающие одна в другую. Первая часть, «цех», отражает внутренние процессы и этапы работы бренда и оформлена в соответствии с промышленной эстетикой; вторая - «гостиная», где посетители могут примерить и приобрести украшения. Выбор используемых материалов линейно связан с общей идеологией бренда. Сочетание стекла, дерева и металла подчеркивает преемственность модернистских кодов.

Источник фото: 10.GRAN