Главной темой капсулы стали игральные карты. Атмосфера казино и эстетика закрытого клуба, как утверждается, была выражена в дизайне флагманского магазина на Петровке с помощью коротких видеозарисовок и фотографий.

В коллекцию вошли бушлаты и приталенные пальто, деним, куртки с гусарской строчкой и брошами, бомберы, брючные костюмы, нарядные платья с отложными воротниками, корсеты, серебряные куртки и серебряные кожаные брюки с винтажным эффектом, корсеты «под питона» и глубокие бархатные платья с декольте. Цветовая палитра коллекция состоит из оттенков алого, красного, серебряного, бархатисто-черного, серого и черно-белой клетки.

Aline - российский бренд премиум-класса, основанный дизайнером Алиной Нехай. Большинство коллекций бренда производится на собственной фабрике в Москве. Помимо стильных коктейльных и вечерних платьев, женская одежда Aline включает в себя качественную и удобную кожу, деним и кашемир, которые можно носить каждый день.

Источник фото: Aline