Российский бренд Zarina выпустил капсульную коллекцию в сотрудничестве с благотворительным фондом «Подари жизнь». Цель фонда - дать всем детям с онкологическими заболеваниями возможность получать своевременную и эффективную медицинскую помощь и поддержку.

В капсулу вошли футболки, толстовки и брюки-джоггеры, а также носки из высокоплотного волокна из 100% хлопка. носки. Специально для этой коллаборации команда дизайнеров бренда разработала нашивки с символикой фонда «Подари жизнь» и градиентный принт.

В рекламной кампании совместной коллекции приняли участие Евгения Тарасова, Елена Летучая, Владимир Морозов, Марк Тишман и другие знаменитости.

10% от продаж Zarina 10% пойдут в фонд «Подари жизнь», который поддерживает и лечит детей с онкологическими заболеваниями. Вещи можно приобрести на официальном сайте бренда.

Источник фото: Zarina