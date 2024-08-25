Строгие, лаконичные и более расслабленные модели капсулы You inspire Me выполнены в благородном сером, оливковом, бежевом и черном цветах, сообщает компания.

В женскую коллекцию вошли трикотаж, жакеты, брюки, юбки, рубашки, платья-миди из натурального бамбукового волокна, юбки-миди из переработанного полиэстера, теплые костюмы из поливискозы с шерстью и льном, стильные твидовые пары из хлопка с шерстью (мини-юбка и жакет), а также обновленная версия тренча из переработанных бутылок.

Также капсула включает несколько моделей шерстяных пальто: короткое, чуть приталенное с акцентными плечами (95% премиальной шерсти в составе ткани); длины миди, скроенное по типу тренча – свободный силуэт, крупные лацканы и воротник, паты на рукавах и пояс-кушак (23% шерсти в составе ткани); укороченное двубортное с выраженной линией плеч (23% шерсти в составе ткани).

В мужской коллекции представлены базовые футболки из премиального хлопка Supima, футболки в стиле гранж с логотипом бренда, хлопковые рубашки, деним и вязаные джемперы (48% премиальной шерсти в составе ткани); двубортное пальто из премиальной шерсти (70% шерсти в составе ткани), технологичная куртка с капюшоном из водонепроницаемого софтшелла на мембране с проявляющимся при попадании на ткань воды принтом «Urbantiger», утеплённая парка из переработанных океанических бутылок.

Urbantiger - инновационный бренд, созданный в Санкт-Петербурге в 2017 году. Отказываясь от перепроизводства одежды и являясь одним из немногих брендов, выпускающих лишь то количество изделий, которое необходимо для комфортной жизни в любой ситуации, Urbantiger доказывает, что технологии могут быть удобными, а производство - максимально экологичным, если подходить к процессу создания одежды осознанно.

Источник фото: Urbantiger